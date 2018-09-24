Предприятия ГМК Украины инвестируют свыше 40 миллиардов гривень в модернизацию

Крупнейший стальной производитель Украины, группа Метинвест, направит на эти цели около 33 млрд грн.

Предприятия горно-металлургического комплекса Украины в текущем году направят свыше 35 млрд грн. на инвестиции в техническое перевооружение и модернизацию производства.

Об этом сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в эфире телеканала 112-Украина, передает Минпром.

По его словам, при этом крупнейший стальной производитель Украины, группа Метинвест, направит на эти цели около 33 млрд грн.

Кроме того, комбинат АрселорМиттал Кривой Рог задекларировал планы освоить в текущем году 10 млрд грн. инвестиций. "Остальные предприятия пока не понятно. Это будет меньше, но они (инвестиции - МинПром) тоже там не менее 3-4 млрд грн.", - сказал С.Беленький.

Он уточнил, что прежде всего инвестиции направляются в технологическое перевооружение действующих предприятий.

"Такие инвестиции позволяют украинским предприятиям сохранить конкурентность в условиях ужесточившейся конкуренции на мировых рынках", - пояснил глава ФМУ.