"Нафтогаз" с октября повышает цены на газ для промпотребителей

Минимальные цены на газ вырастут до 13 438,8 гривни за тысячу кубов, максимальные - до 14 586 гривень за тысячу кубов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 октября повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,7% по сравнению с сентябрем – до 13 438,8 гривни с 12 249,6 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены для промпотребителей с 1 октября будут повышены на 9,4% – до 14 586 гривень с 13 338 гривень за тысячу кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривень.