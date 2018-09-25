"Укроборонпром" завершил испытания новой бронемашины "Лев" (фото)

Машина создана на базе танка Т-72 и предназначена для эвакуации и буксировки военной техники в условиях боевых действий.

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", успешно завершило изначально-ведомственные испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) "Лев" и готово к ее серийному производству.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Машина создана на базе танка Т-72. БРЭМ предназначена для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий, проведения ее текущего и среднего ремонта в полевых условиях", - сказано в сообщении.

В госконцерне отметили, что "Лев" оснащен лебедкой с тросом рабочей длиной 200 метров, которая развивает тяговое усилие в 22000 - 25000 кгс, а при использовании дополнительных полиспастов - до 75000 кгс. Электросварочное оборудование, которое питается от генератора ремонтно-эвакуационной машины, позволяет проводить электросварочные работы в полевых условиях.

"Также БРЭМ "Лев" имеет кран-стрелу максимальной грузоподъемностью 12 тонн для проведения в полевых условиях монтажа-демонтажа узлов и агрегатов, в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и т. п. Дополнительно машина оборудована грузовой платформой, позволяющей транспортировать запасные части, необходимые для проведения ремонтных работ, весом до 1,5 тонны", - сказано в сообщении.

На БРЭМ "Лев" предусмотрена возможность установки двигателя мощностью 780 (840) л/с, которые позволяют 41-тонной машине развивать максимальную скорость движения до 60 км/ч. Бронемашина способна работать в диапазоне температуры воздуха от -40 до +40 градусов Цельсия, а также имеет запас хода не менее 460 километров по грунтовой дороге. Экипаж машины – три человека, на вооружении БРЭМ – пулемет НСВТ (КТ-12,7)

Справка УНИАН. Львовский бронетанковый завод - одно из ведущих предприятий бронетанковой промышленности Украины, с 2011 года входит в состав ГК "Укроборонпром".

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.