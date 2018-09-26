"Нафтогаз" хочет изменить условия продажи газа для промышленности

В новой модели предусматривается возможность изменения цены несколько раз в день.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует перейти на новую модель реализации газа для промышленности, которая будет предусматривать возможность изменения цены несколько раз в день.

Читайте такжеЗапасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона – «Нафтогаз» (видео)

Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает корреспондент УНИАН.

"Мы переходим к новой схеме, когда "Нафтогаз" будет продавать газ по долгосрочным контрактам, которые были подписаны раньше. Остальное будет реализовываться через "Нафтогаз Трейдинг", - заявил он.

Витренко добавил, что будет возможность сменить цену на газ несколько раз в день в соответствии с изменением цен на европейских рынках и курса гривни.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" создал три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Населению газ будет поставлять компания «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» (ГПК), теплокоммунэнерго – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Тепло», коммерческим клиентам – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.