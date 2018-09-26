ОПЗ отобрал новую компанию для работы по давальческой схеме

Компания ETFX UK Group выиграла с такими тарифами на переработку: аммиак - 34 доллара/тонна; карбамид - 46,5 доллара/тонна.

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ) отобрало по результатам конкурса малоизвестную компанию ETFX UK Group (Оман) для работы по давальческой схеме.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Согласно сообщению, по состоянию на 21 сентября к ОПЗ поступили предложения от компаний International V.T.I. Group Holding (США), ETFX UK Group и ООО "Борос".

Однако компании International V.T.I. Group Holding B.V. и ООО "Борос" предоставили неполные пакеты документов, предусмотренных условиями отбора компаний и указанных в сообщении о проведении отбора компаний, в связи с чем ОПЗ не имело возможности рассматривать их ценовые предложения.

"В то же время компания ETFX UK Group предоставила полный пакет документов, предложила тарифы на переработку и отгрузку готовой продукции: аммиак - 34 долл./тонна; карбамид - 46,5 доллара/тонна - и выполнила другие обязательные условия отбора компаний, указанные в сообщении о проведении отбора компаний", - сообщил Щуриков.

Он отметил, что предложения компаний International V.T.I. Group Holding и Trameta (Словакия) о переносе сроков предоставления компаниями пакетов документов во внимание не принимались, поскольку это не предусмотрено процедурой проведения конкурса.

ETFX UK Group также принимала участие в предыдущем конкурсе ОПЗ, который проходил в июле этого года.

Как сообщал УНИАН, 18 июля ОПЗ отобрал компанию "Либерти газ" для работы по давальческой схеме.

"Либерти газ" выиграла с такими тарифами на переработку: аммиак - 32,5 доллара/тонна, карбамид - 44,0 доллара/тонна.

14 сентября Щуриков сообщил, что "Либерти газ" не может дальше выполнять условия договора с ОПЗ и поэтому была начата процедура расторжения договора.

ОПЗ закончил первое полугодие 2018 года с чистой прибылью в размере 246,8 миллиона гривень по сравнению с чистым убытком в размере 108,2 миллиона гривень за январь-июнь 2017 года

99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода попал в число объектов большой приватизации – его планировали продать в этом году.

26 июня Щуриков сообщил, что долги предприятия составляют 7,2 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.