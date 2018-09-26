Украина в августе поднялась на 12-е место в рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела почти 1,8 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в августе 2018 года по сравнению с августом прошлого года сократили производство стали на 3,7% - до 1,786 миллиона тонн и при этом поднялись с 13-го на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-августа текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2% - до 13,992 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в августе лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 80,326 миллиона тонн (рост на 2,7% к августу 2017 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Индия (8,839 миллиона тонн, +3,7%), Япония (8,8 миллиона тонн, +0,9%), США (7,461 миллиона тонн, +5,1%), Россия (6,17 миллиона тонн, -0,1%), Южная Корея (6,097 миллиона тонн, без изменений), Германия (3,9 миллиона тонн, +7,5%), Бразилия (3,02 миллиона тонн, +2,2%), Турция (3 миллиона тонн, -5,7%) и Тайвань (2,04 миллиона тонн, +8,2%).

В целом в августе 2018 года по сравнению с августом прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 2,6% - до 151,740 миллиона тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-август позиции лидера продолжает удерживать Китай - 617,398 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,8%).

Далее следуют: Индия (71,14 миллиона тонн, +6,7%), Япония (70,2 миллиона тонн, +0,8%), США (56,9 миллиона тонн, +4%), Южная Корея (48,33 миллиона тонн, +2,7%), Россия (48,264 миллиона тонн, +1,9%), Германия (30,255 миллиона тонн, +3%), Турция (25,159 миллиона тонн, +1,7%), Бразилия (23,234 миллиона тонн, +3,3%) и Иран (16,437 миллиона тонн, +21,6%).

За 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,8% - до 1,194 миллиарда тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2017 года опустилась на 12-е место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом – до 22,7 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-е место в рейтинге.