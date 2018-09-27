Перед продажей президентской «Кузницы на Рыбальском» из нее вывели недвижимость - СМИ

В августе более 60 000 м2 недвижимости завода «Кузница на Рыбальском» президента Петра Порошенко и его соратника Игоря Кононенко передали компании «Строй-Реновация».

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко анонсировал продажу завода «Кузница на Рыбальском», который специализируется на судостроении. Его конечными бенефициарными собственниками являются президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.

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Как выяснили в Bihus.Info, перед этим заявлением, 14-16 августа более 60 000 м2 недвижимости на Электриков, 26, где и находится «Кузница на Рыбальском», было передано другому предприятию – ООО «Строй-Реновация». Об этом свидетельствуют официальные выдержки из госреестра недвижимости.

Компания «Строй-Реновация» основана три месяца назад самой ПАО «Кузница на Рыбальском», а ее конечными бенефициарами являются также Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

Среди переданной недвижимости – цеха, склады и верфь. Судя из оснований, указанных в выписке из реестра, имущество переданное «Строй-Реновации» безвозмездно, говорится в расследовании.

Стандартной практикой в такой ситуации является передача недвижимости в качестве вклада в уставный капитал новой компании, объясняет руководитель департамента корпоративного права компании "Юримекс" Святослав Кибец.

По информации из финансового отчета “Кузницы на Рыбальском” за 2017 год, их основные средства оценивались в свыше 275 миллионов гривень, инвестиционная недвижимость - в более чем 28 миллионов. В то же время уставный капитал фирмы “Строй-Реновация” составляет 6 миллионов гривень.

Среди основных причин, которые могли побудить владельцев передать перед продажей недвижимость компании новой фирме, юристы выделяют желание потенциального покупателя защитить имущество от возможных посягательств, или избежать выплаты обязательств, которые накопились в “Кузнице на Рыбальском” за предыдущие годы.

“Подобная передача имущества используется, чтобы предотвратить наложение возможных отягощений, или обращение взыскания на имущество, например за долги перед партнерами, или невыполненные налоговые обязательства”, - отмечает Кибец.

Юрист подчеркивает, что подобная практика не гарантирует намерение покупателя избежать выплаты долгов, но вполне позволяет ему это сделать.

Согласно финансового отчета за 2017-й год «Кузница на Рыбальском» имела более 178 миллионов гривень кредиторского долга за товары, работы и услуги, более 78 миллионов гривень - по расчетам с бюджетом и более 1,1 миллиарда гривень - по полученным авансам.

Отметим, что основной вид деятельности “Строй-Реновации” - “организация строительства зданий”. Сейчас рядом с “Кузницей на Рыбальском” возводится скандальный жилой комплекс “Rybalsky”, который журналисты связывают с нардепом Нестором Шуфричем и экс-главой Госкомпредпринимательства Михаилом Бродским.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что Фонд "Прайм эссетс кэпитал", который управляет активами Петра Порошенко, собирается продать судостроительный завод "Кузница на Рыбальском". По его словам, фонд достиг принципиального соглашения о продаже предприятия отечественному покупателю.