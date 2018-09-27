Британская нефтегазовая компания начала бурение новой скважины во Львовской области

В ноябре компания планирует начать еще одно бурение скважины глубиной 3,5 км на Монастырецком месторождении.

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum начала бурение новой скважины Вовче-2 на Битлянской нефтегазовой площади во Львовской области.

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Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Отмечается, что бурение скважины займет около 20 дней. Скважина нацелена на исследование потенциала площади, которая является спутником более старого нефтяного месторождения.

Также сообщается, что в ноябре компания планирует начать бурение скважины «Блаж-10» глубиной 3,5 км на Монастырецком месторождении во Львовской области, что займет около трех месяцев.

Справка УНИАН. Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже. Основная добыча этой разведочно-добывающей компании сосредоточена на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков компания также работает на западе Украины - в Карпатах.