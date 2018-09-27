Крупнейший в мире химический концерн BASF планирует построить завод в Киевской области

Мощность завода по производству бетонных добавок составит 10 тысяч тонн.

Крупнейший в мире химический концерн BASF (Германия) планирует построить в Обухове (Киевская область) завод по производству бетонных добавок мощностью 10 тыс. тонн.

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Как сообщает пресс-служба BASF, концерн уже презентовал проект строительства предприятия.

«Завод мощностью 10 тысяч тонн будет производить различные виды добавок, улучшающих качество и свойства бетона, а также снижающих себестоимость бетонной смеси (конечного продукта) благодаря экономии цемента. Это линейки продуктов MasterPozzolith, MasterRheobuild и MasterGlenium», - сказано в сообщении.

На первом этапе строительства завода объем инвестиций составит 2 млн евро.

Как отметил после презентации проекта генеральный директор BASF Андреас Лир, строительство нового завода поможет концерну локализировать производство необходимых материалов, которые раньше он вынужден был импортировать, что повышало рыночную стоимость продукции.

«Став ближе к нашим клиентам, мы сможем учитывать требования к качеству отечественных цементных и других сырьевых материалов и удовлетворять особые потребности местного рынка. Это наш первый инвестиционный проект за более чем 25 лет присутствия на украинском рынке, и мы благодарны за поддержку местной власти и нашим партнерам — UkraineInvest и Торгово-промышленной палате Украины», — цитирует Лира пресс-служба BASF.

Справка УНИАН. BASF – крупнейший в мире химический концерн. Концерн располагает 160 дочерними предприятиями в Европе, Америке и Азии. Концерн поддерживает связи со 170 странами мира и производит более 7000 наименований продуктов. Около 60% своей продукции BASF реализует в Европе, 21,5% – в США, 5,3% – в Южной Америке, на Азию, Африку и Тихоокеанскую зону приходится 15,9% продукции.