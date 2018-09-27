Украина впервые представила военную технику на международной выставке ADAS-2018

Украинская делегация договорились с президентом Филиппин об ускорении подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт», являющееся основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, впервые представляет продукцию отечественного оборонно-промышленного комплекса на Международной выставке и конференции по обороне и безопасности ADAS-2018, которая проходит в столице Филиппин городе Манила с 26 по 28 сентября.

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Как сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром», украинская делегация, которую возглавляет чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Филиппины по совместительству Александр Нечитайло, уже провела встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

«Во время встречи Александр Нечитайло и и.о. директора ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас договорились с президентом Республики Филиппины об ускорении подписания соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Украиной. Президент Филиппин оценил участие Украины в выставке ADAS-2018 как чрезвычайно важное для развития двустороннего сотрудничества», - сказано в сообщении.

В «Укроборонпроме» отметили, что на выставке продукцию украинского ОПК демонстрируют с использованием современных технологий, с помощью видео в формате виртуальной реальности.

«Таким образом, посетители украинского стенда знакомятся с современными образцами отечественной техники, среди них – БТР-4МВ от ГП «ХКБМ имени Морозова», 3D радар 80К6Т, разработанный КП «НПК «Искра», многоцелевые транспортные самолеты Ан-132 и Ан-178 от ГП «Антонов», самоходный миномет калибра 120 мм на базе шасси бронеавтомобиля Барс-8 от ГП «Укроборонсервис», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. «Спецтехноэкспорт» – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основной сферой деятельности которого являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения. Предприятие привлекает в Украину передовые технологии и методы организации производства, реализуя совместные с иностранными партнерами проекты, способствует проведению научных исследований в сфере военных технологий.