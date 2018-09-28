Единственный в Украине производитель питания для новорождённых может вернуться к законным владельцам

Как говорят юристы, к захвату оказался причастен представитель оффшорной компании, которая фигурирует в других рейдерских захватах.

Единственный в Украине производитель питания для детей с первых месяцев жизни в скором времени может начать нормальную работу.

Как пишет Обозреватель, речь идет о "Хорольском заводе детских продуктов питания".

"После почти трех лет рейдерского захвата, который парализовал работу, законные владельцы "Хорольского завода детских продуктов питания", владельцы завода имеют шанс зайти на собственный комбинат и нормализовать работу уникального предприятия, от которого зависит здоровье украинских детей", - говорится в материале.

Издание отмечает, что с 2015 года продолжается рейдерский захват единого имущественного комплекса ОАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов". Приобретя в 2005 году предприятие по 15 млн. долл., законные владельцы вложили в него еще около 50 млн. долл. Вследствие удачных инвестиций и контроля качества, предприятие вышло на уровень, когда занимало более 50% рынка детского питания и производило продукцию только из натурального свежего молока, отвечала самым высоким мировым стандартам качества.

Как заявляет владелец предприятия Георгий Сажинов, похоже, именно такой успех и привлек внимание рейдеров, которые сначала осуществили незаконное отчуждение имущества, а затем и физический захват комбината.

"Настоящие владельцы предприятия до сих пор не имели возможности попасть на территорию. Стоит отметить, что атака на комбинат совершалась, в частности, при активном участии высокопоставленных Министерства юстиции Украины, работников территориальных органов государственной регистрации, частных нотариусов, финансовых учреждений, юридических лиц. На протяжении своей "хозяйственной деятельности" злоумышленники уволили ряд специалистов комбината, распродали и распилили на цветные металлы часть оборудования, чем поставили под угрозу качество продукции, которое до захвата было "визитной карточкой" предприятия", - заявил он.

По словам директора "Бизнес-Варта" Ольги Матвеевой, долгое время следствие проходило в чрезвычайно медленном режиме.

"После рассмотрения вопроса на Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий законные владельцы комбината получили постановление следователя, которое передает им на ответственное хранение целостный имущественный комплекс ОАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов". Это позволяет им вместе с правоохранителями зайти на территорию предприятия", - говорит Матвеева.

Юристы, оказывающие поддержку предприятию, в частности адвокат "Бизнес-Варта" Андрей Наход и адвокат Дмитрий Моргун, находятся сейчас непосредственно на месте происшествия и заявляют, что готовы предоставить полную информацию о ходе дела.

Как сообщает Ольга Матвеева, сдвиги по делу стали возможными только при поддержке людей, имеющих непоколебимую гражданскую позицию, в частности, народных депутатов, общественных деятелей, юристов и представителей СМИ. Именно их неравнодушие и желание отстаивать до конца права отечественных предпринимателей, говорит она, позволили перейти от обсуждения к конкретным действиям.

Она утверждает, что к захвату оказался причастен представитель оффшорной компании, которая фигурирует в других рейдерских захватах. А как показали отечественные и иностранные журналистские расследования, это лицо якобы связано с действующим министром юстиции, о чем было указано еще на II Антирейдерском форуме 3 августа.

"Сейчас на предприятии проводятся следственные действия. Следите за новостями на нашей странице. Сегодня мы на месте происшествия, готовим прямые эфиры непосредственно с территории комбината и открыты к сотрудничеству", - заявляет директор" Бизнес-Варта".

В свою очередь Председатель Совета директоров "Союза молочных предприятий Украины" Вадим Чагаровский отметил, что нормальное существование комбината возможно лишь при условии, когда на него вернутся законные владельцы, которые хотят работать, умеют это делать и уже наметили план дальнейшего развития.

Напомним, что "Хорольский завод детских продуктов питания" - единственное предприятие-производитель детского и специального питания в Украине, специализирующееся на производстве продукции, в первую очередь для детей с первых дней жизни. В отличие от большинства продуктов на рынке, для производства детского питания предприятие использует только свежее молоко и другие составляющие, выращенные в специальных сырьевых зонах для сохранения биологической ценности продуктов. Все представители линейки смесей завода дополнительно обогащены необходимыми витаминами, микро- и макроэлементами и биологически ценными компонентами. Согласно Закону Украины "О детском питании" в продукции Хорольского завода отсутствуют искусственные ароматизаторы, красители, консерванты, пестициды, пальмовое масло и другие запрещенные к использованию в производстве детского питания пищевые добавки и другие вредные вещества.