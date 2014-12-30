Северодонецкий «Азот» возобновил работу после восьмимесячного простоя

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной администрации Геннадия Москаля.

В сообщении отмечается, что возобновление работы крупнейшего предприятия в городе существенно улучшит экономическую ситуацию в регионе и в самом Северодонецке.

В январе 2015 года на предприятии планируют произвести более 27 тыс. тонн аммиачной селитры, более 20 тыс. тонн азотной кислоты и почти одну тысячу аммиачной воды. Аммиачная селитра будет отгружаться производителям в мешках, биг-бегах (контейнерах вместимостью 1 тонна), а также насыпью в минераловозах.

Читайте такжеНа Донбассе из-за боевых действий остановилось 60% предприятийКак сообщал УНИАН, «Азот» 8 мая прекратил все большетоннажное производство из-за угрозы безопасности сотрудникам предприятия в связи с неспокойной обстановкой в регионе.

Справка УНИАН. Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органических спиртов и кислот (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная), товаров бытовой химии, изделий из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительных товаров (грунтовка, шпаклевка, краска).

На предприятии «Азот» работает более 7000 рабочих.

Предприятие входит в группу компаний Ostchem - управляющая компания, координирующая предприятия азотной химии Group DF.

Северодонецкое объединение «Азот» по итогам 2013 года сократило чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 14% - до 1,922 млрд грн.