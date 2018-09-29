ХТЗ сохранен и опережает заявленные объемы производства - Порошенко

В свою очередь президент и владелец группы DCH Александр Ярославский во время форума заявил, что в течение 2018 ХТЗ улучшил качество всех узлов техники, выпускаемой заводом.

Харьковский тракторный завод увеличивает объемы производства аграрной техники. Об этом сегодня, 29 сентября, выступая во время международного экономического форума в Харькове заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В 2013 году все оборонные предприятия были банкротами. Сознательно уничтожался оборонно-промышленный комплекс. Харьковский тракторный завод стоял. Надо было много совместных усилий, приезда на завод для того, чтобы защитить производство в крупнейшей аграрной стране Европы. Инвестор мне тогда пообещал: будет, господин президент, если мы сделаем это и это, что государство сделало, 500 тракторов. Сегодня есть 800 тракторов. Такое перевыполнение я поздравляю ", - сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что благодаря усилиям, в том числе украинских инвесторов, достигнута макроэкономическая стабильность, валовой внутренний продукт растет в течение 11 кварталов подряд.

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В свою очередь президент и владелец группы DCH Александр Ярославский во время форума заявил, что в течение 2018 ХТЗ улучшил качество всех узлов техники, выпускаемой заводом. Он добавил, что на 2019 год перед заводом стоит задача вернуть утраченные за время вынужденного простоя рынки сбыта.

Ярославский добавил, что в 2019 году ХТЗ также планирует увеличить производство на 20-25%.

"Я думаю, что в следующем году мы процентов на 20-25 увеличим производство за счет реализации", - сказал он.

Напомним, 19 июля 2018 года владелец группы компаний DCH сделал заявление о дальнейших инвестициях в развитие ХТЗ. По его словам, на данный момент, предприятие уже освоило 40 млн грн на модернизацию оборудования. По итогам 2017 года ХТЗ выпустил около 800 единиц новой техники, получив прибыль в размере 48,8 млн грн (против убытка в 667 млн грн в 2016 году).

Общий объем инвестиций в ХТЗ, в соответствии с двухлетней программой развития, составит 230 млн грн. Реализация программы, по словам Ярославского, позволит предприятию ускорить процесс возврата на традиционные для себя рынки после затяжного простоя при прошлом собственнике.