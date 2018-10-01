Украина с начала года сократила добычу угля на 5%

При этом госшахты сократили добычу угля на 11%.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-сентябре 2018 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 24,849 миллиона тонн.

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Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики и угольной промышленности, размещенные на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

Согласно сообщению, государственные шахты за отчетный период добыли 3,15 миллиона тонн угля, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

За сентябрь угледобывающими предприятиями всех форм собственности было добыто 2,782 миллиона тонн угля.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.