В "Укроборонпроме" хотят отказаться от советских стандартов ОПК

Целью является упрощение производства и приемки военной техники, а также сокращение расходов и сроков этих процессов.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин поручил создать рабочую группу с привлечением представителей Минобороны для внесения изменений в действующие госстандарты с целью упростить производство и приемку военной техники, а также сократить расходы и сроки этих процессов.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, для этого предлагается отменить устаревшие и неактуальные в нынешних условиях требования времен СССР.

"К примеру, действующие стандарты требуют от военной техники обеспечить требования радиационной стойкости. В Украине нет соответствующих технических условий для таких испытаний. Чтобы их осуществить, украинский производитель должен прибегнуть к услугам соответствующего учреждения в городе Семей (Казахстан). Другими чрезмерными требованиями является обеспечение работы прибора в условиях температуры до -50 градусов, чего не существует в украинской природе, а также полную функциональность в условиях разреженной среды и тому подобное", - сказано в сообщении.

Кроме того, рабочей группе поручено совместно с Минобороны инициировать создание единой конкурентной среды для украинских и иностранных производителей, поскольку сейчас при закупке продукции иностранных поставщиков условия к ним устанавливаются ниже, чем для украинских.

Также Букин инициировал изменения к генеральному соглашению о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине.

"По мнению Павла Букина, это отраслевое соглашение не обеспечивает предусмотренные в нем механизмы и противоречит рыночным законам, в частности, искусственно ограничивает уровень зарплаты специалистов", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.