Закон позволит сохранить экологическую безопасность Украины и создаст действенный механизм предотвращения совершения преступлений, связанных с незаконной вырубкой.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов».

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, законом предусмотрено в несколько раз повысить штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка.

Соответствующие изменения вносятся, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов».

Правительству поручено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий.

"Внедрение норм закона позволит сохранить экологическую безопасность Украины и создаст действенный механизм предотвращения совершения преступлений, связанных с незаконной вырубкой", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» (№5495) с предложениями президента. Этот закон парламент принял 3 июля 2018 года, но он был ветирован президентом. Порошенко внес предложения к законопроекту, которые депутаты поддержали.

По предложению президента из закона исключена норма о том, что временно, сроком на 8 лет со дня вступления в силу, запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта древесины топливной (товарная позиция 4401100000 согласно УКТВЭД) (пункт 2 раздела II).

В предложениях отмечается, что, согласно правилам ВТО, никакие запреты или ограничения, кроме пошлин, налогов или других сборов, или в форме квот, импортных или экспортных лицензий или других мер, не должны устанавливаться или применяться любой стороной на импорт какого-либо товара, который происходит с территории любой другой стороны или по экспорту или продаже на экспорт любого товара, предназначенного для ввоза на территорию любой другой стороны. Это также не согласуется с обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Кроме того, законом усилена административная ответственность за незаконную вырубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка.

Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 201-1, которой определено, что перемещение через таможенную границу страны вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Если такое преступление совершено должностным лицом с использованием власти или служебного положения, то оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.