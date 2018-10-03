Украинские металлурги просят власти остановить незаконный экспорт лома в Приднестровье

По данным «Укрметаллургпрома», в 2017 году из Украины было экспортировано 486 тыс. т металлолома, из которых 270 тыс. т или 56% попало на Молдавский МЗ.

Объединение предприятий «Укрметаллургпром» просит центральные органы власти, правоохранительные органы и ПАО «Укрзализныця» в кратчайший срок принять меры по прекращению поставок украинского металлолома на Молдавский металлургический завод, находящийся на территории непризнанной республики Приднестровье.

Об этом говорится в письме «Укрметаллургпрома» к Президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройману, главе СБУ Василию Грицаку, секретарю СНБОУ Александру Турчинову, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. главы ПАО «Укрзализныця» Евгению Кравцову.

Как отметили в ОП, одним из условий стабильности в ГМК и, соответственно, в стране является «своевременное и в полном объеме обеспечение металлургического производства сырьевыми материалами, в первую очередь, металлоломом».

«Однако уровень обеспечения сталелитейных мощностей этим стратегическим сырьем в августе 2018 года составил 89%, а за 8 месяцев текущего года – 98%. Это, главным образом, связано с тем, что, несмотря на введение пошлины на экспорт металлолома в размере 42 евро за тонну, объемы его экспорта постепенно увеличиваются – например, если за 8 месяцев 2017 года было экспортировано 257 тыс. т металлолома, то за аналогичный период текущего года этот показатель превысил 300 тыс. т. И наиболее обидным является то, что значительная часть металлолома экспортируется на Молдавский металлургический завод», - сказано в письме.

По данным «Укрметаллургпрома», в 2017 году из Украины было экспортировано 486 тыс. т металлолома, из которых 270 тыс. т или 56% попало на Молдавский МЗ.

«Сейчас ситуация ухудшается – так, за январь-апрель 2018-го из 216 тыс. т, которые были экспортированы из Украины, 135 тыс. т или 63% оказались на этом приднестровском предприятии», - говорится в документе.

В ОП подчеркивают, что, несмотря на то, что ММЗ юридически зарегистрирован на территории Республики Молдова, фактически он находится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которая является российским анклавом на территории независимой страны.

«Поэтому экспорт стратегического сырья – металлолома – из Украины на ММЗ можно расценивать, как поддержку пророссийского режима ПМР, который является тем же самым что и поддержка сепаратистов в ОРДЛО, что является непосредственной угрозой не только для развития украинской металлургии, но и для национальной безопасности Украины», - отмечают в ассоциации.

Более того, как напоминают в «Укрметаллургпроме», приднестровская металлопродукция поставляется в РФ, «и можно предположить, что она будет потребляться не только для укрепления инфраструктуры страны-агрессора, но и изготовления оружия и боевой техники, которая будет использоваться против Вооруженных сил Украины на территории ОРДЛО».

Поэтому, отмечается в письме, в отношении ММЗ 14 мая сего года были введены санкции, которые предусматривают блокировку активов (временное ограничение прав лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом), ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, остановка исполнения экономических и финансовых обязательств и т.д.

«Однако, как свидетельствует практика, этими санкциями продолжают пренебрегать некоторые украинские экспортеры металлолома, и ни одна из санкций в отношении ММЗ не выполняется», - подчеркивают в Объединении.

Поэтому «Укрметаллургпром» просит украинские власти, правоохранительные органы и ПАО «Укрзализныця» в кратчайший срок внедрить конвенцию на перевозку всех грузов на ММЗ, станция назначения Рыбница.

«Учитывая риск нарушения санкций от 14 мая текущего года путем организации альтернативных схем поставок сырья из Украины в адрес ММЗ через соседние станции/других грузополучателей, а также с учетом того факта, что ММЗ является единственным метпредприятием Молдовы и территориально расположен в ПМР, ввести конвенцию на перевозку ключевого металлургического сырья – ЕТСНВ: Лом чермет (316) – в адрес всех получателей через ближайшие к станции Рыбница станции ЧФМ (ГП «Железные дороги Молдовы»), в частности:

Колбасная

Веренкеу

Рыбница

Матеуць

Шолденешть

Кобыльня

Кроме того, «Укрметаллургпром» призывает предусмотреть и внедрить меры против нарушителей санкций в отношении ММЗ.