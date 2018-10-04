Украина увеличила потребление газа - главным образом за счет промышленности

В частности, промышленность увеличила потребления газа на 13,8%.

Украина в январе-июле 2018 года увеличила потребление газа на 2,6% - до 19,5 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, промышленность за 7 месяцев по сравнению с январем-июлем 2017 года увеличила потребление газа на 13,8% - до 6,6 миллиарда кубометров, население и бюджетные учреждения - сократили на 1,4%, до 7,1 миллиарда кубометров теплокоммунэнерго - увеличили на 5,4%, до 3,9 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", Украина в 2017 году снизила потребление газа на 6,3% - до 28,4 миллиарда кубометров.