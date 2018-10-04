Гришин: «Опоблок» не заинтересован, чтобы предприятие Фирташа платило миллиардный долг

«Оппозиционный блок» в Запорожской облсовете блокирует рассмотрение вопроса по уплате долга в более чем один миллиард гривен ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Об этом заявляют в Запорожском УКРОПе. Укроповцы подчеркнули, что такие действия приводят к росту задолженности по зарплате работникам «Запорожьеоблэнерго».

4 октября депутаты Запорожского облсовета не поддержали внесение в повестку дня обращение председателя фракции УКРОПа Ярослава Гришина к президенту, премьер-министру, и.о председателя Фонда государственного имущества относительно задолженности «Запорожского титано-магниевого комбината».

«За подобное обращение неделю назад проголосовали депутаты Запорожского горсовета, а областной совет блокирует рассмотрение вопроса. Депутаты от «Оппозиционного блока» препятствуют рассмотрению вопроса по выплате долга в пользу «Запорожьеоблэнерго» предприятием «Запорожский титано-магниевый комбинат», который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Он является одним из спонсоров «Оппозиционного блока» и на сегодня под залогом находится в Вене, где скрывается от американского правосудия. Коллеги, как можно так цинично и откровенно лоббировать кражи из государственного бюджета? 1 миллиард 200 миллионов гривен составляет долг «Запорожского титано-магниевого комбината» перед «Запорожьеоблэнерго», которое задолжало работникам зарплату за 6 месяцев, то есть свыше 280 миллионов гривен. Люди не должны страдать», – подчеркнул председатель фракции УКРОПа Ярослав Гришин.

Из 65 зарегистрированных депутатов Запорожского облсовета за рассмотрение обращения укроповца проголосовал 21 депутат, 5 – против, 5 – воздержались, а 34 избранники, преимущественно от партии «Оппозиционный блок», вообще отказались голосовать.

В документе, в частности, говорится: «За год через электрические сети «Запорожьеоблэнерго» проходят от 9 до 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Почти три четверти потребляют расположенные здесь промышленные гиганты. По состоянию на сентябрь 2018 года ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» задолжало перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» 1 млрд 131 млн 023 тыс. 746, 02 грн. В частности, 687 млн 388 тыс. 088, 67 грн – за потребленную электроэнергию, 446 млн 635 тыс. 657, 35 грн – штрафных санкций за несвоевременные выплаты».

Справка УКРОПа. 26 сентября Запорожский городской совет принял обращение к президенту, премьер-министру, исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины относительно ситуации, которая сложилась на ПАО «Запорожьеоблэнерго». Инициативу председателя фракции УКРОП в Запорожском горсовете Михаила Прасола поддержали 49 депутатов: «Солидарность», ВО "Батькивщина», «Объединение" Самопомощь», «Оппозиционный блок», «Новая политика», «Наш край».