Госгеонедра просят согласования в пяти облсоветах по 13 газоносним участкам

Сегодня Госгеонедра отправили письма со схемами расположения, пояснительными записками с копиями программ работ до пяти облсоветов для предоставления согласования относительно продажи на аукционе 13 специальных разрешений на пользование газоносными участками.

Государственная служба геологии и недр Украины просит областные рады рассмотреть на ближайших сессиях вопрос о предоставлении согласования относительно продажи на аукционе специальных разрешений на пользование газоносными недрами.

«Сегодня Госгеонедра отправили письма со схемами расположения, пояснительными записками с копиями программ работ до пяти облсоветов для предоставления согласования относительно продажи на аукционе 13 специальных разрешений на пользование газоносными участками. При этом прошу всех руководителей учесть то, что в случае непредоставления их решения о согласовании или мотивированного отказа в таком согласовании, по результатам рассмотрения на ближайшей сессии (но в любом случае не позднее чем через 45 календарных дней с даты получения документов от организатора аукциона) предложения по определению перечня участков недр, разрешения на пользование которыми выставляются на аукцион, считаются областным советом согласованными», — заявил Олег Кирилюк.

Список органов местного самоуправления, куда были направлены письма на согласование участков с залежами углеводородов для продажи на аукционе.

Напомним, 25 октября Госгеонедр проведет нефтегазовый аукцион.