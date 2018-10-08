Президентская "Кузница на Рыбальском" получила многомиллионный контракт от флота - СМИ

Соглашение с "Кузницей" подписано в сентябре 2018 года. Деньги перечислены военной частью А0456 военно-морских сил Украины.

Завод президента Петра Порошенко "Кузница на Рыбальском" 1 октября получил 22,9 млн гривень предоплаты за ремонт двигателей военного корабля.

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Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, передает «Экономическая правда».

На портале говорится, что соглашение с "Кузницей" подписано в сентябре 2018 года. Деньги перечислены военной частью А0456 военно-морских сил Украины.

На портале публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. Поэтому окончательная сумма, которую завод должен получить из бюджета, неизвестна.

"То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа", - считает Каневский.

Напомним, в прошлом году частные фирмы президента Петра Порошенко выиграли тендеров на 29,3 млн гривень.

Крупнейший контракт на 14,5 млн гривень от той же воинской части получила "Кузница" на доковый ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный".

Крупнейшим акционером завода "Кузница на Рыбальском" является фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду "ВИК" друга президента Игоря Кононенко.

Ранее сообщалось, что фонд "Прайм Эссетс Капитал", управляющий активами Петра Порошенко, достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю.

Позднее стало известно, что группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке завода "Кузница на Рыбальском".