Кабмин выделил 136 миллионов гривень на зарплаты шахтерам

Сейчас проходят последние согласительные процедуры.

Кабмин министров выделил 136 миллионов гривень на зарплаты шахтерам. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун в ходе выступления в парламенте в пятницу, 5 октября.

"Позавчера уже подписано решение правительства о выделении 136 млн (для погашения долгов перед работниками шахт - ред.). Сейчас проходят последние согласительные процедуры. Думаю, в ближайшее время задолженность будет существенно уменьшена", - сказал замминистра, передает ZN.UA.

Выделение денег на погашение зарплат стало продолжением политики поддержки отечественной угольной отрасли. Так, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение, которым планирует ввести в действие приоритетное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана приоритет украинского угля положительно повлияет на энергонезависимость и отечественную экономику

Отгрузка импортного энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в январе-августе 2018 года составила 3 млн 740,3 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (2 млн 186,9 тыс. тонн). При этом из РФ на украинские электростанции поступило 2 млн 910,3 тыс. тонн угля (доля - 77,8%).