В США представили процессоры Intel Core девятого поколения - СМИ

Флагманом новой линейки стал восьмиядерный процессор Core i9-9900K с базовой частотой 3,6 ГГц.

Компания Intel представила новые процессоры Core девятого поколения, предназначенные для персональных компьютеров.

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Об этом сообщает интернет-портал The Verge.

По его данным, флагманом новой линейки стал восьмиядерный процессор Core i9-9900K с базовой частотой 3,6 ГГц и возможностью увеличить ее до 5 ГГц. Производитель, как отмечает портал, назвал новинку "лучшим игровым процессором в мире". Также были продемонстрированы процессоры Core i7-9700К (восемь ядер, частота 3,6 ГГц) и Core i5-9600К (шесть ядер, частота 3,7 ГГц) девятого поколения.

Стоимость процессора Core i5-9600K составит 262 доллара, Core i7-9700К обойдется покупателям в 374 доллара, а цена Core i9-9900К - 488 долларов.

Intel - американская корпорация со штаб-квартирой в Санта-Кларе (штат Калифорния). Основана в 1968 году, является одним из крупнейших производителей полупроводников и поставщиков процессоров для компьютеров и смартфонов. По итогам второго квартала этого года выручка Intel составил 16,9 миллиарда долларов.