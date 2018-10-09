В 2019 году Украина импортирует 3,8 миллиона тонн угля из России - Минэнергоугля

Всего в 2019 году на теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) поставят 28,159 млн т угля.

Из Российской Федерации планируют импортировать 72% всего антрацита - 3,815 млн тонн, из США - 418 тыс. т.

Такую информацию Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обнародовало в структуре топлива ТЭС и ТЭЦ на 2019 год.

Всего в 2019 году на теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) поставят 28,159 млн т угля. Из них - 5,269 млн т антрацита, а газового угля - 22,89 млн т. Основные источники по антрациту - Россия (72% - 3,815 млн т) и США (418 тыс. т). В отличии от предыдущих лет в 2019 году не планируют импортировать уголь из ЮАР.

Напомним, что в 2018 году в Украину планируют импортировать 5,668 млн тонн (на 11,3% больше, чем в прошлом году). Ожидается, что 87% будет импортировано из России - 4,881 млн т, из США - 664 тыс. т, а из ЮАР - 123 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины готовит распоряжение, которое планирует ввести в строй первоочередное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, приоритет украинского угля положительно влияет на энергонезависимость и отечественную экономику.