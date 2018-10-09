В Киеве открылись масштабная ежегодная выставка «Оружие и безопасность», а также салон «Авиасвит ХХІ» (фото)

Впервые на выставке представлены национальные павильоны Польши, Турции и Чехии.

В Киеве открылись крупнейшая в Украине ежегодная выставка «Оружие и безопасность», а также авиакосмический салон «Авиасвит ХХІ».

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Как сообщает пресс-служба СНБО, украинская экспозиция представлена 456 участниками от государственного и частного секторов оборонной промышленности, зарубежная - 47 ведущими предприятиями из 17 стран мира.

Отмечается, что впервые на выставке представлены национальные павильоны Польши, Турции и Чехии.

«Свои новые разработки представили ведущие производители оружия и военной техники из США, Польши, Турции, Чехии, Швеции, Германии, Китая, Бельгии, Дании, Италии, Латвии, Люксембурга, Австрии, Хорватии, Словакии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана», - говорится в сообщении.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, «у нас есть одна из лучших экспозиций оборонпрома со времен независимости Украины».

«Украинские оборонные предприятия способны производить конкурентоспособное и надежное оружие и военную технику, которая проходит испытания в условиях реального боя. По оценкам пользователей, ее тактические и технические характеристики соответствуют лучшим мировым аналогам, в то же время эта техника стоит значительно дешевле», - сказал он.

Во время выставки запланированы конференции, семинары и другие научно-практические мероприятия, в ходе которых специалисты украинских и иностранных научных и научно-исследовательских учреждений, конструкторы вооружений и представители ведущих предприятий и компаний имеют возможность обменяться мнениями, опытом и обсудить перспективные направления и технологии развития и производства современных вооружений.

«Уверен, что нынешняя выставка «Оружие и безопасность», а также авиакосмический салон «Авиасвит ХХI» будут способствовать укреплению обороноспособности не только нашего государства, но и многих стран-партнеров», - подытожил Турчинов.

Ранее президент Петр Порошенко показал технику, которую получила украинская армия. В этом году "Укроборонпром" передал военным 3,5 тысячи единиц вооружения и военной техники.