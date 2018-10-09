Автопроизводство в Украине снизилось на треть

В сентябре на украинских заводах было произведено 550 единиц автотранспортной техники, что на 33% меньше, чем годом ранее.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 11% - до 5094 единицы. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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При этом в сентябре на украинских заводах произведено 550 единиц автотранспортной техники, что на 33% меньше, чем годом ранее.

В рост в прошлом месяце, за счет чрезвычайно низкой базы сравнения, удалось выйти только двум предприятиям: Черкасскому автобусному заводу - на 19% и Черниговскому автозаводу - на 31%, которые выпустили в сентябре 43 и 21 ед. автотранспорта соответственно.

В легковом сегменте украинского автопрома продолжает работать только одно предприятие - «Еврокар», где за месяц было собрано 476 автомобилей. Объем сентябрьской сборки "Еврокара" по сравнению с 2017 годом уменьшился на 8%. Всего выпуск легковых автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года просел на 31%.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил всего 3 единицы, что в 20 раз меньше результата годичной давности.

Автобусное производство снизилось на 3% и составило 71 шт.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тыс. единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).