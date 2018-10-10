Крупнейшая украинская компания по добыче газа побила 9-летний рекорд

«Укргазвыдобування» достигла девятилетнего максимума суточной добычи газа.

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» 7 октября увеличила среднесуточную добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,4% – до 43,1 млн куб. м, что является максимальным показателем за последние девять лет, сообщила пресс-служба компании.

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«Укргазвыдобування» 7 октября 2018 года преодолело отметку в 43 млн кубометров суточной добычи голубого топлива, что является максимальным значением за последние девять лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя суточная добыча газа в 43,1 млн куб. м на 0,6 млн куб. м больше фактических показателей за аналогичный период 2017 года.

В то же время в компании напомнили, что в условиях сдерживания развития новой ресурсной базы и природного падения добычи «Укргазвыдобування» использует различные пути увеличения объемов добычи на существующих месторождениях. В частности, увеличить показатель среднесуточной добычи удалось за счет роста количества операций по интенсификации добычи.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».