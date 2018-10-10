На момент взрыва на арсенале под Ичней хранилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов

Из них 43 тысячи тонн были пригодными к применению, остальные - элементы и комплектующие боеприпасов, а также те, которые не состоят на вооружении ВСУ и подлежат утилизации.

На момент взрыва на арсенале под Ичней на Черниговщине на сохранении находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства.

"На момент происшествия в хранилище находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов. Из них боеготовых, способных к применению, было 43 тыс. тонн. Остальные 18 тыс. тонн - это были элементы боеприпасов и комплектующих к боеприпасам. Остальные, это более чем 8 тонн - боеприпасы, которые не состоят на вооружении ВСУ. Такие, как мощные мины от "Тюльпана", которого нет на вооружении, которые подлежат утилизации", - подчеркнул он.

Читайте такжеВблизи Ични началось разминирование территории вокруг складов с боеприпасами

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано более 12,5 тысячи человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г.Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.