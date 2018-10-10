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На момент взрыва на арсенале под Ичней хранилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов

12:21, 10 октября 2018
Промышленность
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства.

"На момент происшествия в хранилище находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов. Из них боеготовых, способных к применению, было 43 тыс. тонн. Остальные 18 тыс. тонн - это были элементы боеприпасов и комплектующих к боеприпасам. Остальные, это более чем 8 тонн - боеприпасы, которые не состоят на вооружении ВСУ. Такие, как мощные мины от "Тюльпана", которого нет на вооружении, которые подлежат утилизации", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано более 12,5 тысячи человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г.Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

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Теги: #взрывы#склад боеприпасов#Ичня