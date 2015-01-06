Rolls-Royce в 2014 году снова поставил рекорд продаж

Британский производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce, принадлежащий немецкому концерну BMW, побил в 2014 году рекорд продаж, передает DW.

По сравнению с предыдущим годом объем продаж в 2014 году увеличился на 12 процентов и составил 4063 автомобиля. Об этом заявил 6 января председатель правления компании Торстен Мюллер-Отвос.

Читайте такжеВ Минфине уверяют, что "налог на роскошь" коснется лишь 17 тысяч автомобилейНаибольшее число автомашин было продано в США. Наряду с Северной Америкой хорошими рынками для компании были Европа и Ближний Восток. Глава Rolls-Royce указал, что объемы продаж растут уже пятый год подряд. Несмотря на сложную экономическую ситуацию во многих регионах мира. Мюллер-Отвос выразил уверенность, что 2015 год станет удачным для компании, воздержавшись, однако от деталей и прогнозов.

Рекордные цифры продаж были во многом связаны с высоким спросом на лимузин Rolls-Royce Ghost II и четырехместный купе Rolls-Royce Wraith. Эти модели ориентированы на сравнительно молодых покупателей, которые и сами не прочь прокатиться за рулем роскошного лимузина, отметил глава компании.