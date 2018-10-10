"Укроборонпром" представил боевую разведывательную машину "Мангуст" (фото)

Все комплектующие, за исключением двигателя IVECO, украинского производства.

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", представил свою разработку – боевую разведывательную машину "Мангуст".

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, презентация состоялась на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность", проходящей сейчас в Киеве.

"Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых подразделений. Двухосная БРМ имеет колесную формулу 4х4 и независимую торсионную подвеску, которая обеспечивает повышенную проходимость техники. "Мангуст" благодаря новому дизельному двигателю IVECO способен развивать по шоссе скорость до 100 км/ч и преодолевать водные преграды", - сказано в сообщении.

В "Укроборонпроме" отметили, что машина оборудована дополнительными боковыми, верхним и задним люками, что позволяет десанту беспрепятственно высаживаться.

"Увеличение лобовой защиты и установка дополнительных листов брони обеспечивают защищенность экипажа. Все комплектующие, за исключением двигателя, украинского производства", - добавили в госконцерне.

Как сообщал УНИАН, ГП "Промоборонэкспорт" подписало меморандум с компанией WZM о сотрудничестве в вопросах совместной модернизации боевой разведывательной машины - БРМ "Мангуст".