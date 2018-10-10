В Киеве презентовали боевую машину пехоты с немецким двигателем (фото)

БМП-М1С является конверсией машины БРМ-1К со значительным повышением огневой мощи, уровня защиты и заменой устаревшего двигателя на немецкий Deutz.

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", представило боевую бронированную гусеничную машину БМП-М1С, которую разработало за собственные оборотные средства.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, презентация состоялась на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность", проходящей сейчас в Киеве.

"БМП-М1С является конверсией боевой разведывательной машины БРМ-1К со значительным повышением огневой мощи, уровня защиты и заменой устаревшего советского двигателя на немецкий Deutz. Благодаря этому БМП-М1С может транспортировать до восьми военнослужащих и эффективно поддерживать действия пехотных подразделений благодаря большой огневой мощи боевого модуля "Стилет", - сказано в сообщении.

В госконцерне отметили, что благодаря ремоторизации 15,5-тонная БМП-М1С развивает скорость до 70 км/ч и преодолевает водные преграды вплавь на скорости 7,5 км/ч.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Николаевский бронетанковый завод" на выставке "Оружие и безопасность" презентовало боевую разведывательную машину "Мангуст".