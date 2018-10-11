Экперт объяснил, почему уголь марки «Г» должен быть в приоритете для Украины

Приоритет угля газовой группы позволит поддержать угольную отрасль, а также положительно повлияет на торговый баланс страны.

Приоритет угля газовой группы (марка «Г»), о котором говорится в проекте распоряжения Кабинета министров, определен «Энергетической стратегией Украины на период до 2035 года».

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Это определено «Энергетической стратегией Украины», что следует отдавать приоритет марке «Г», поскольку уголь антрацитовой группы остался на неконтролируемой территории, а Украина заинтересована добывать уголь на своей территории, обеспечивать работой своих шахтеров. Немаловажен и вопрос диверсификации поставок. Поскольку лучше зависеть от собственной добычи, чем от импорта», - отметил Владимир Омельченко.

По его мнению, приоритет угля газовой группы позволит поддержать угольную отрасль, а также положительно повлияет на торговый баланс страны. «Это сохраняет валюту для государства (что могла быть направлена на покупку импортного антрацита, - Ред.), и дает перспективу угольной отрасли страны», - подчеркнул Владимир Омельченко.

«Чем больше доля в балансе марки «Г», тем больше необходимо блоков для его сжигания, для чего нужно переоборудовать ТЭСы в стране, это логично, и это правильно», - отметил эксперт.

Напомним, Кабинет министров Украины готовит распоряжение, которым планирует ввести в действие приоритетное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля , что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны. Проект распоряжения Кабмина разработало Министерство энергетики. В пояснительной записке к документу указано, что из-за оккупации Донбасса возник дефицит энергетического угля на уровне 5 млн. тонн в год.

Как ранее сообщалось, по словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, только в прошлом году Украина импортировала антрацита на 75 млрд. грн (из России - на 53 млрд. грн).