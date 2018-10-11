Конструкторы показали ракетный катер, который создадут для ВМС Украины

Катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина - 9,6 метров.

ЗАО "Завод кузница на Рыбальском" разрабатывает проект нового быстроходного ракетного катера под шифром "Лань", который будут строить для нужд Военно-морских сил Украины с украинским вооружением.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Как сообщается, во время Международной специализированной выставки средств защиты, вооружения, военной и специальной техники, технологий и товаров двойного использования "Оружие и безопасность 2018" в Азербайджане был представлен проект скоростного ракетного катера "Веспа", который станет прототипом для украинского катера.

Главный конструктор ЗАО "Завод кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко рассказал, что с некоторыми мелкими различиями этот проект под шифром "Лань" будут строить для нужд Военно-морских сил Украины.

Отмечается, что вооружение будет отечественного производства.

В частности проектом предусмотрено установление 8 противокорабельных ракет ПКР Нептун (Укр), ЗРК Арбалет-К (Укр), 16 переносных ЗРК Игла, артиллерийские установки 76 мм АК-176, две артиллерийские установки АК-630М, два пулемета 12,7 мм, радар Morena Delta-3D и систему управления огнем Protazan-K, Spys-K.

По данным издания, катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина - 9,6 метров.

Максимальная скорость катера составит 40 узлов, дальность плавания на экономической скорости 2300 миль, также предусматривается 38 (+6) человек мест для экипажа.

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Противокорабельная ракета Нептун разрабатывается Конструкторским бюро "Луч" в кооперации с другими отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса и недавно успешно прошла один из этапов испытаний, которые проводились на юге Одесской области.

Ракетный катер предназначен для патрулирования, осуществления конвоирования и в случае необходимости уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника как самостоятельно, так и во взаимодействии с ударными силами флота.

Заложить первый корпус этого катера планируют до конца этого года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве презентовали новый украинский военный катер «Кентавр».