Украина и Молдова договорились о поставках и модернизации военной техники

"Укроборонпром" подписал меморандум о предоставлении Молдове услуг по капремонту и модернизации бронетанковой и авиационной техники.

Государственное предприятие "Промоборонэкспорт", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", подписало с Министерством обороны Республики Молдова меморандум о взаимодействии, который предусматривает предоставление услуг по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой и авиационной техники.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, подписание документа состоялось во время Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность", проходящей сейчас в Киеве.

"Также достигнута договоренность о возможности поставок украинской военной техники Вооруженным силам Республики Молдова. Стороны отметили перспективы сотрудничества еще по ряду направлений военно-технического сотрудничества", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во время выставки "Оружие и безопасность" ГП "Спецтехноэкспорт" подписало с турецкой компанией Aselsan меморандум об организации совместного производства средств радиосвязи в Украине, а госконцерн "Укроборонпром" - с чешской компанией EXCALIBUR об объединение усилий для разработки, изготовления и продвижения инновационной продукции в области бронетехники.