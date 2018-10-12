Канада введет новые пошлины на импорт стали

Канада не рассчитывает на то, что США в скором времени отменят тарифы на экспорт стали и алюминия.

Канада введет новые пошлины на ряд категорий импортируемой стали в размере 25% в случае превышения "исторических норм" страной-импортером.

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Об этом сообщает Reuters.

"Новые меры вступят в силу с 25 октября и будут направлены на сдерживание потенциального роста импорта от зарубежных производителей стали, которые ищут новые рынки после повышения соответствующих тарифов со стороны США", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что тарифы затронут семь категорий стали в случае резкого превышения объемов импорта.

При этом отмечается, что Канада не рассчитывает на то, что США в скором времени отменят тарифы на экспорт стали и алюминия.

Министерство экономики Мексики уже выразило сожаление в связи с планами Канады и пообещало принять ответные меры. Согласно заявлению Мехико, это решение нанесет ущерб мексиканскому экспорту таких видов продукции, как трубы для бурения нефтяных скважин и горячекатаная проволока.