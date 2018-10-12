В "Укроборонпроме" объяснили, почему предприятия концерна остались практически без прибыли

У предприятий не остается денег для обновления производственных мощностей, проведения опытно-научной деятельности и повышения зарплат.

Существующие правила ценообразования на продукцию предприятий отечественной оборонной промышленности, которую закупают по государственному оборонному заказу, фактически лишает производителей возможности получать прибыль от таких операций.

Читайте также"Укроборонпром" представил боевую разведывательную машину "Мангуст" (фото)

Как сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", об этом говорилось на семинаре по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины при участии представителей НАТО.

По словам заместителя гендиректора "Укроборонпрома" по производству Юрия Шутя, существующие механизмы ценообразования являются рудиментом времен СССР и не соответствуют условиям рыночной экономики, препятствуя развитию предприятий.

К примеру, цены на вооружение, которое закупается по государственному оборонному заказу (ГОЗ), определяются в соответствии с методическими рекомендациями, которые формально устанавливают прибыль производителя в размере 20%, но только от производственной себестоимости без учета операционных расходов предприятия.

"Такой подход уменьшает реальную прибыль заводов до 8%, но её "съедает" инфляция, которая также не предусмотрена рекомендациями. Учитывая, что договоры заключаются в начале года, а срок их выполнения приходится на его конец, инфляция, которая по официальным данным составляет 9% в год, не дает возможности получить прибыль вообще", - сказано в сообщении.

Кроме того, методические рекомендации не предусматривают учета в цене таких составляющих, как стоимость программного обеспечения и конструкторских работ, а также расходов на налаживание серийного производства, гарантийное обслуживание и тому подобное.

Читайте такжеВ Киеве презентовали модернизированный БТР-70Д с американскими двигателями (фото, видео)

"Таким образом, у предприятий не остается денег, которые нужны для обновления производственных мощностей, проведение опытно-научной деятельности и повышение заработных плат. То есть такое положение вещей приводит к тому, что предприятиям просто не выгодно работать по ГОЗ", - говорится в сообщении.

Учитывая необходимость реформировать механизмы, "Укроборонпром" предложил представителям Совета национальной безопасности и обороны, Кабмина, Минобороны, министерств и ведомств создать межведомственную рабочую группу для разработки рекомендаций по реформированию механизма ценообразования.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы, а в июне одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года, разработанную Министерством экономического развития и торговли.

В сентябре госконцерн "Укроборонпром" разработал проект новой редакции закона Украины "О государственном оборонном заказе".

Минэкономразвития планирует изменить модель закупок по государственному оборонному заказу.