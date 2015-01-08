Промышленный сектор оккупированного Севастополя обвалился на 80%

В оккупированном Россией Севастополе по итогам 2014 года сокращение промышленного производства составило 80%.

Об этом, как передают "Новости Крыма", сообщил нелегитимный губернатор аннексированного Севастополя Сергей Меняйло.

Он уточнил, что сокращение производства в сельском хозяйстве составило 50%, сокращение объема строительства — 50%. «В добывающей промышленности и разработке карьеров спад до 86,5%а», - добавил Меняйло.

Читайте такжеРыночная торговля в оккупированном Крыму полностью парализована По его словам, снижение экономических показателей объективно, однако «созданы все условия» для достижения предыдущих уровней производства.

Он также сообщил, что в этом году запланирована реализация нескольких проектов в сфере капитального строительства. Это - строительство детской больницы с перинатальным центром и установка газотурбинных электростанций на десяти площадках.

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