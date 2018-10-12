США продлили срок сворачивания бизнеса с подсанкционными компаниями Дерипаски

Минфин США дал новую отсрочку для завершения операций с компанией Русал и группой EN+, продлив срок на месяц, до 12 декабря.

Минфин США дал новую отсрочку для завершения операций с находящимися под санкциями алюминиевой компанией Русал и группой EN+ Олега Дерипаски, продлив срок на месяц, до 12 декабря, следует из сообщения министерства.

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Прежний срок, установленный Вашингтоном для выхода из акций и долга Русала и En+, а также разрешение на ведение бизнеса с ними истекали 12 ноября. В последний раз США продлили его с 23 октября, пишет Рейтер.

Срок выхода инвесторов из акций и долговых обязательств компании ГАЗ оставлен без изменений - 23 октября 2018 года.

“En+ и Русал обратились к правительству США с деталями существенных изменений в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле (над компаниями). Чтобы иметь достаточно времени для изучения, мы продлеваем лицензии до 12 декабря”, - говорится в сообщении Минфина США.

США в апреле ввели санкции в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски и его компаний, включая Русал, в которых он является крупнейшим акционером, в ответ на то, что Вашингтон назвал “злонамеренными действиями” России.

Миллиардер и его компании работают над планом, который, как они надеются, позволит смягчить санкции. Дерипаска согласился снизить долю в En+, владеющей 48,13 процента Русала, ниже 50 процентов, вышел из их советов директоров.