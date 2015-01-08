«Роснефть» из-за нехватки средств замораживает ряд проектов
16:44, 08 января 2015Промышленность
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Объясняет свое решение нестабильным курсом доллара, стоимостью барреля нефти.
REUTERS
«Роснефть» уведомила правительство Мурманской области Российской Федерации о заморозке проектов на территории региона, передает «Газета.Ru» со ссылкой на FlashNord.
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«Объясняют свое решение нестабильным курсом доллара, стоимостью барреля нефти», — сказал источник.
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