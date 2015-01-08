Из-за двукратного повышения налогов британская JKX останавливает программу бурения в Украине

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине - JKX Oil & Gas останавливает свою программу бурения скважин на 2015 год из-за двукратного повышения налогов и обязательства промышленных потребителей газа покупать топливо в зимний период исключительно у НАК «Нафтогаз Украины», что значительно сужает рынок для частных игроков.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Как отмечает JKX, работа буровой установки Skytop уже прекращена.

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Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2014 года Кабинет министров Украины увеличил с 74 до 152 перечень компаний, которые обязаны покупать природный газ с декабря 2014 года по февраль 2015 года исключительно у государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины».

В список, в частности, включены азотные предприятия, которым в конце сентября правительство запретило покупать газ украинской добычи или из украинских газовых хранилищ.

Данные обязательства также распространяются на 11 теплогенерирующих и 5 энергогенерирующих компаний.

Кроме этого, в конце декабря 2014 года Верховная Рада установила на постоянной основе ставку платы за пользование недрами при добыче природного газа для частных компаний на уровне 55% вместо 28%, действовавших до августа 2014 года.

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.