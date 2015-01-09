Подконтрольный террористам Алчевский меткомбинат получил в ноябре 2014 года из бюджета почти 300 млн грн НДС

Об этом УНИАН сообщил источник в Госказначействе Украины.

«Алчевский меткомбинат в лидерах на возмещение НДС – почти 300 млн грн за ноябрь», - отметил источник, уточнив, что в октябре Алчевский меткомбинат получил 143 млн. грн НДС.

УНИАН отправил запрос главе фискальной службы Игорю Билоусу с просьбой прокомментировать возмещение НДС предприятию, находящемуся на подконтрольной террористами территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, Алчевск находится под контролем так называемого "батальона "Призрак" террориста Алексея Мозгового.

Алчевский комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

Объем возмещений из государственного бюджета одного из самых коррумпированных и скандальных налогов – НДС - украинским предприятиям за 11 месяцев 2014 года составил 42,1 млрд грн.

По словам главы ГФС Игоря Билоуса, объем махинаций с платежами по НДС в 2013 году составил порядка 70 млрд грн, которые были фактически украдены из государственного бюджета.

В начале декабря 2014 года Украинская биржа утвердила лист ожидания на исключение из индексной корзины индекса украинских акций UX акций Енакиевского металлургического завода и Алчевского металлургического комбината, поскольку они находятся непосредственно в зоне АТО и производственная деятельность которых из-за войны фактически приостановлена.