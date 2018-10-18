Государство должно выработать долгосрочную стратегию для возрождения судостроения в Украине - эксперт

На сегодня главные проблемы развития судостроительной отрасли, как и в целом промышленного сектора, - наличие вооруженного конфликта, экономический спад и отсутствие внимания со стороны государства.

Государство должно выработать долгосрочную стратегию для возрождения судостроения в Украине, как и для развития промышленного сектора экономики в целом, предусматривающую благоприятствование и поддержку национального производителя, выпускающего высокоуровневую продукцию, полноценный запуск Экспортно-кредитного агентства, которое обеспечит производителям доступ к денежному ресурсу по адекватной стоимости, а также необходима дальнейшая либерализация и упрощение таможенных и фискальных режимов для предприятий судостроительной отрасли.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор Смарт Мэритайм Груп (SMG) Василий Федин.

По его словам, на сегодня главные проблемы развития судостроительной отрасли, как и в целом промышленного сектора, - наличие вооруженного конфликта, экономический спад и отсутствие внимания со стороны государства.

«Конфликт отпугивает иностранных заказчиков, которые стремятся избегать рисков. Экономический спад делает невозможным привлечение адекватного денежного ресурса на внутреннем рынке. И государство должно выработать долгосрочную стратегию в отношении промышленного сектора», - отметил Федин.

Он также подчеркнул, что ситуация в украинском судостроении в последнее десятилетие демонстрирует негативный тренд. Это обусловлено как отрицательной конъюнктурой на мировых рынках, так и рядом внутренних факторов.

«Судостроители в мире до сих пор не могут оправиться от мирового финансового кризиса. Если в 2008 году книга заказов мирового судостроения составляла 50% от общего дедвейта всех эксплуатирующихся в мире судов, то в 2014 году - только 18%, а к 2017 году этот показатель упал до 9%. В мировом судостроении продолжает доминировать азиатский сегмент. На долю Китая, Южной Кореи и Японии приходится 80% мировых заказов и только 20% - на остальные страны, включая Украину», - рассказал Федин.

Между тем, по его словам, за последний год на рынках фиксируется определенное оживление спроса. Прежде всего, речь идет о европейском сегменте, где наблюдается рост рынка речных перевозок.

«Идет постепенное возобновление связей с нашими традиционными европейскими контрагентами. В 2018 году, входящая в орбиту Смарт-Холдинга «Смарт Мэритайм Груп» привлекла крупный контракт на строительство двух корпусов танкеров-химовозов для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Надеемся, что данный контракт возобновит интерес европейского заказчика к нашим возможностям. При сохранении внешнего позитивного тренда и появлении устойчивого запроса со стороны внутренних судовладельцев в ближайшем времени можно будет говорить и о возобновлении полнокомплектного судостроения на украинских верфях», - отметил Федин.

Справка УНИАН. Smart Maritime Group (SMG), являющаяся судостроительным направлением инвестиционно-промышленной группы Смарт-Холдинг, объединяет две судостроительные верфи - Николаевскую и Херсонскую. В 2017 году SMG нарастила объемы судоремонта вдвое, по сравнению с 2016 годом, - до 78 судов против 46. Консолидированная выручка подразделений компании от реализации товарной продукции по итогам 2017 года достигла 317 млн грн.