Госгеонедра планирует в 2019 году ежемесячно проводить аукционы

Во презентации инвестиционного исследования «UA Ukraine: Natural Gas Production. Playbook 2018» и.о. Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк заявил, что до конца текущего года проведет три аукциона по продаже специальных разрешений на право пользования нефтегазоносными недрами, а также сообщил, что в планах ведомства на 2019 проводить аукционы каждый месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины.

"У нас, несмотря на то, что электронные торги не начали действовать, проводятся аукционы. Ближайший назначен на 25 октября, где будут выставлены несколько углеводородных участков, на которые, в том числе, претендует "Укргаздобыча", - сказал Кирилюк.

По его словам, такие участки в незначительном количестве без электронных аукционов будут выставляться 25 октября и 27 декабря 2018. Один - 9 августа, уже состоялся. На начало 2019 запланировано провести два аукциона - 30 января и 12 февраля.

"Мы планируем проводить аукционы ежемесячно, на которые будут выставляться до десяти лотов. На этих лотах будут, как углеводородные участки, так и не углеводородные", - сказал Кирилюк.

Напомним, ранее А. Кирилюк заявлял, что через два-три года Украина имеет возможность увеличить газодобычу минимум вдвое.

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр.

Руководитель Службы - Олег Кирилюк (25 мая 2017 назначен и.о. Председателя Держгеонадр).