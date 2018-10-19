Экс-руководство завода «Электронмаш» уничтожает документы и не пускает министерскую комиссию на предприятие

Экс-руководство Электронмаша, которое обвиняют в многомилионных хищениях, заблокировало работу завода.

В Киеве полностью заблокирована работа государственного предприятия «Электронмаш», которое специализируется на поставках электрооборудования для общественного транспорта и ветряных установок.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, которому подчинен завод.

В министерстве заявили, что предприятие блокирует организованная группа во главе с бывшим директором Виктором Мовой (уволен с должности в марте этого года) и заместителем директора-главным бухгалтером Владимиром Теслюком (вопрос о его увольнении сейчас находится на рассмотрении Минэкономразвития). Сотрудники захватили ряд служебных помещений предприятия и не допускают к документам министерскую комиссию, созданную в ответ на обращение СБУ, которая должна провести инвентаризацию имущества и обязательств госзавода.

Несмотря на сопровождение силовиков, 18 октября комиссию физически не допустили к работе. При этом в предыдущие визиты «ревизоры» уже выяснили, что часть бухгалтерских документов и жестких дисков компьютеров, которые они должны были изучить в ходе проверок, уничтожена.

В министерстве отмечают, что экс-директор завода Мова и ряд других руководителей являются фигурантами расследования СБУ о злоупотреблении служебным положением. По данным правоохранителей, с 2000 года подозреваемые незаконно присвоили госимущество на сумму более 60 миллионов гривен и передали из государственной собственности помещения площадью почти 90 тыс. кв. м частному предприятию родственника Виктора Мовы. Всего речь идет о 22 отчужденных объектах недвижимости. При этом вопреки нормам законодательства передача недвижимости не согласовывалась с Фондом госимущества Украины.

Среди других обвинений – закупки товаров и услуг с нарушениями и по завышенным ценам. Да еще и у структур, которые тоже связаны с экс-директором.

По словам нынешнего директора «Электронмаша» Дмитрия Бондарчука, который был назначен на должность в сентябре этого года, его тоже физически не пускают на рабочее место. А курирует блокаду госпредприятия уже не уволенный Мова, а главбух Теслюк.

«Обнищавшим сотрудникам, которые годами сидят без работы, пообещали золотые горы и заставили их мешать работе государственных органов, выставив министерство врагом», - заявил Бондарчук. «Я советую им сначала ознакомиться с предъявленными СБУ подозрениями и изучить декларацию Теслюка, семья которого при не самых больших доходах за последние десять лет приобрела множество квартир и земельных участков в Киеве и области. И уже после этого делать выводы о том, стоит ли ему доверять и что им на самом деле движет».