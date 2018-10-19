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АМКУ разрешил Тигипко купить президентскую "Кузницу на Рыбальском"

14:29, 19 октября 2018
Промышленность
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Стоимость и сроки завершения сделки продажи завода не разглашаются / фото wikipedia.org

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Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"Предоставлено разрешение физическому лицу – гражданину Украины [опосредованно через компанию "Эвинз Лимитед" (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Заявление Тигипко поступило в комитет 26 сентября этого года, после чего ведомство начало анализ.

Группа "ТАС" Тигипко подтвердила информацию о достижении предварительной договоренности о покупке "Завод" Кузница на Рыбальском".

Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются.

Крупнейший акционер завода "Кузница на Рыбальском" - фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду "ВИК" Игоря Кононенко.

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Теги: #завод Ленинская кузница#Кузница на Рыбальском