АМКУ разрешил Тигипко купить президентскую "Кузницу на Рыбальском"

Группа "ТАС" Тигипко подтвердила информацию о предварительной договоренности о покупке "Завод" Кузница на Рыбальском".

Антимонопольный комитет предоставил разрешение Сергею Тигипко на приобретение свыше 50% акций ЧАО "Завод" Кузница на Рыбальском".

Читайте такжеПеред продажей президентской "Кузницы на Рыбальском" из нее вывели недвижимость - СМИ

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"Предоставлено разрешение физическому лицу – гражданину Украины [опосредованно через компанию "Эвинз Лимитед" (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Заявление Тигипко поступило в комитет 26 сентября этого года, после чего ведомство начало анализ.

Группа "ТАС" Тигипко подтвердила информацию о достижении предварительной договоренности о покупке "Завод" Кузница на Рыбальском".

Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются.

Крупнейший акционер завода "Кузница на Рыбальском" - фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду "ВИК" Игоря Кононенко.