Завышенные тарифы на электроэнергию убивают украинские предприятия – нардеп Шевченко

Политик отметил, что действующая власть экспортирует электроэнергию за границу по значительно более низкой цене, чем ее вынуждены покупать украинские предприниматели.

Завышенная стоимость электроэнергии для промышленности лишает украинские предприятия возможности проводить модернизацию и выплачивать достойную заработную плату сотрудникам. Об этом во время визита на Запорожский завод ферросплавов накануне президентских праймериз «Украинского объединения патриотов» в Запорожье заявил народный депутат от УКРОПа Александр Шевченко.

«Мне непонятна система взаимодействия между действующей властью и промышленниками. Если бы предприятие могло закупать электроэнергию по доступной цене, на заводе можно было бы провести реконструкцию, а кроме того, нанять большее количество работников. И главное – они гарантировано получали бы высокую заработную плату, имея достойный уровень жизни в своей стране», – отметил Александр Шевченко.

В то же время он подчеркнул, что действующая власть экспортирует электроэнергию за рубеж по значительно более низкой цене, чем ее вынуждены покупать украинские предприниматели. Со своей стороны, главный инженер Запорожского завода ферросплавов, депутат Запорожского городского совета от УКРОПа Сергей Балашов добавил, что сейчас ЗЗФ является одним из мировых лидеров по объемам производства и номенклатуры сплавов, выпускаемых на предприятии. Впрочем, высокая стоимость электроэнергии приводит к постепенному спаду производства. Более того, новый рынок электроэнергии повлечет за собой ее подорожание еще минимум на 30%.

«Запорожский завод ферросплавов потребляет треть всей электроэнергии Запорожской области. Сейчас нам трудно принимать решения об инвестициях. Мы наблюдаем спад производства – минус 17% по сравнению с 2017 годом. К тому же фиксируем сильный отток рабочей силы – это одна из самых больших проблем», – отметил Сергей Балашов.

По словам главы УКРОПа в Запорожской области Ярослава Гришина, из-за ситуации с электроэнергией десятки тысяч рабочих мест в регионе могут попасть под сокращение. В связи с этим запорожские укроповцы инициировали обращение к центральной власти с призывом вернуть «Запорожьеоблэнерго» 1 миллиард 200 миллионов гривен, которые задолжало предприятие одиозного олигарха Дмитрия Фирташа «Запорожский титано-магниевый комбинат».

«Запорожцы и все украинцы не могут платить долги олигархов, от которых в опасности могут оказаться крупные предприятия и простые украинские семьи», – подчеркнул Ярослав Гришин.

Отметим, что 21 октября нардеп от УКРОПа Александр Шевченко победил на президентских праймериз УКРОПа в Запорожской области. За претендента проголосовали 154 делегата общего собрания Запорожской областной организации партии.