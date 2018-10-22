Военные получили партию отремонтированных РСЗО "Ураган" (видео)

"Ураган" может поражать цели на расстоянии до 35 километров.

Вооруженным силам Украины передали партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган".

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Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром".

"ГП "Шепетовский ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", завершило ремонт очередной партии 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган". Боевые машины уже переданы заказчику", – говорится в сообщении.

РСЗО "Ураган" - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении Вооруженных сил Украины. За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которые могут поражать цели на расстоянии до 35 километров.

"Ураган" используется для уничтожения живой силы, небронированной, легкобронированной и бронированной техники, подразделений противовоздушной обороны и артиллерии, командных пунктов, узлов связи и других важных объектов противника.

В "Укроборонпроме" добавили, что сейчас ГП "Шепетовский ремонтный завод" также ведет научно-экспериментальные работы по замене базового шасси РСЗО "Ураган" на шасси отечественного производства и по переоснащению РСЗО современной системой управления огнем.

Справка УНИАН. ГП "Шепетовский ремонтный завод" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Предприятие осуществляет ремонт реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 9П140 "Ураган", самоходных артиллерийских установок 2С3М "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", 2С19 "Мста-С", машин управления огнем артиллерии, артиллерийских орудий и минометов, средств управления войсками, комплексов противотанковых управляемых ракет, стрелкового оружия и военных приборов.