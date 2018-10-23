Украина подала жалобу в ВТО на Армению и Кыргызстан

Украина намерена обжаловать введенные Арменией и Кыргызстаном антидемпинговые таможенные пошлины на определенные типы украинских стальных труб.

Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы обжаловать введенные Арменией и Кыргызстаном антидемпинговые таможенные пошлины на определенные типы украинских стальных труб.

Читайте такжеУкраина поднялась на 12-е место в рейтинге производителей стали

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы ВТО.

"Украина заявила, что Армения и Кыргызстан, являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должны были поэтапно отменить пошлины, которые выше, чем необходимо, ошибочны и основаны на несовершенных постановлениях, процедурах и положениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина уже подала аналогичную жалобу в ВТО в отношении еще одного члена ЕАЭС – Казахстана. У государств, обвиняемых в нарушении правил ВТО, есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос, или Украина может попросить организацию вынести решение.