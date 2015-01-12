Цены на медь упали до пятилетних минимумов

Это произошло впервые с октября 2009 г, передают Ведомости.

Societe Generale SA and Macquarie Group Ltd. прогнозировали, что в 2015 году производство меди будет превышать ее потребление. Согласно расчетам Societe Generale, излишки меди составят 380 000 т; по мнению аналитиков Macquarie — 98 000 т.

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Давление на металл оказывает замедление темпов экономического роста Китая. В 2010 г. рост ВВП КНР составлял 10,4%, в 2011 г. — 9,3%, в 2012 и 2013 гг. — 7,7%. Согласно прогнозным расчетам Народного банка Китая в 2014 г. рост ВВП страны составил 7,4%, прогноз на 2015 г. — 7,1%. На Китай приходится порядка 45% мирового потребления меди.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай покупает один из крупнейших в мире медных рудников почти за $6 млрд.