"Нафтогаз" решил не повышать цену на газ для промышленности

Максимальные и минимальные цены в ноябре останутся на уровне октября.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2018 года оставила минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на уровне октября – 13439 гривень за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 ноября также не изменились и составляют 14586 гривень за тысячу кубометров, что соответствует цене октября.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

Ранее, на октябрь по сравнению с сентябрем 2018 года "Нафтогаз" увеличил минимальные цены на газ для промпотребителей – до 13439 гривень с 12249,6 гривни за тысячу кубометров и максимальные цены - до 14586 гривень с 13338 гривень за тысячу кубометров.